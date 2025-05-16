Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Mayıs 2025 22:00
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Bakan tekin in tam bir öğretmen düşmanı olduğu bu takvimle tescillendi.

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