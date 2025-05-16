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Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 22:04
Özel hastanelere tıbbi sekreter iş başvurusunda bulunmak için nereye gitmem, ne yapmam lazım?

Tıbbi sekreter olarak mezun olacağım az kaldı. KPSS ön lisans a daha çok var. o zamana kadar çalışmak için özel hastanelere iş başvurusunda bulunacağım. Nereye gideceğim, kimle görüşeceğim, nasıl davranmalıyım, yanımda bir şey götürmem lazım mı vs. bu konularda beni bilgilendirebilir misiniz.

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