Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2025 22:04
Emanet memurlarının verilmeyen hakları

emanet memurları zabıt katipleri ile aynı hizmet sınıfına sahipken maaş katsayıları katiplere göre düşük iş riski yüksek olmasına rağmen yeterince maaş iyileştirilmesi yapılmamakta

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