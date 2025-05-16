Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2025 22:25
HAGB kararı

Bi arkadaş hakkında Darp raporlu basit yaralamada basit tıbbi ile giderelebilecek şekilde suçtan dolayı yaklaşık 4 aylık adli para cezası verildi. Onu da Hagb ye döndermişler. kendisi memur, sıkıntı oluşturur mu

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