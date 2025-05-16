Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 23:02
Bilgisayar İşletmeni Gih Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına Gecirilmelidir

Bilgisayar ve türevleri teknik bir konu olduğunu düşünüyorum. Dmk güncellenmeli özel hizmet puanı hizmet kolları ve sınıfları guncellenmelidir.

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