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Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 23:22
Gürcistan Psikologlar Federasyonu" İddiası Gündemde.

Son günlerde kamuoyunda ?Gürcistan Psikologlar Federasyonu? adıyla faaliyet gösterdiği öne sürülen bir yapıya dair çeşitli iddialar gündeme gelmiş durumda. ?https://www.ppd.edu.ge? adresi üzerinden erişilen bu platformun, herhangi bir uluslararası ya da yerel resmî tanınırlığa sahip olup olmadığı, özellikle psikoloji alanında belge ve unvanlar dağıtması bakımından dikkat çekiyor.

İddialara göre, Türkiye?de bazı özel akademi ve danışmanlık merkezleri bu yapıyı meşru bir kurum gibi tanıtarak çeşitli belgeler sunmakta ve bu belgelerle, yetkisiz kişilerin psikolojik danışmanlık ya da terapi hizmeti vermesine zemin hazırlamaktadır. Bu durumun hem halk sağlığını hem de mesleki standartları etkileyebileceği yönünde görüşler bulunmaktadır. Konunun ciddiyeti ve toplumsal etkisi sebebiyle, Hey Haber ekibi olarak iddiaların kaynağını, yapının yasal durumunu, Türkiye?deki bağlantılarını ve faaliyetlerini tüm yönleriyle araştıracağımızı kamuoyuna duyururuz. Yetkili kurumların (YÖK, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, vb.) bu konuda herhangi bir denetim ya da açıklaması olup olmadığı da önümüzdeki süreçte yapılacak haber ve dosyalarımızda değerlendirilecektir. Akıllara Türkiye?den yurt dışına vergisiz para kaçırma soruları da gelmektedir.

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