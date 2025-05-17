Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2025 00:16
Kariyer Kapısı İş Başvurusu 4B Sözleşmeli Çalışma Durumu

Merhaba arkadaşlar,

Kariyer kapısı üzerinden bir alıma başvuracağım. Başvuru esnasında bir basamakta son bir yıl içerisinde 4b sözleşmeli personel olarak çalıştınız mı şeklinde bir soru soruluyor ve evet seçeneğini seçince bir dosya yüklememi istiyor. O kısma ne yüklemem gerekir? SGK hizmet dökümü falan mı yüklemeliyim emin olamadım. Ben şu an 4b sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Başvuru yaptığım branş inşaat mühendisliği. Birbirinden farklı şeyler ama başvuru esnasında hayır dersem sonra yalan bir beyan vermiş gibi görünmek istemem. Bilgisi olan var mı acaba

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