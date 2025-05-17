Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 08:55
Babalık izni hakkında
Babalık iznini çocuğum doğduğu gibi kullanmak zorunda mıyım yoksa bir kaç ay sonra kullanabiliyor muyum?

Officer3452
Aday Memur
17 Mayıs 2025 09:09
çocuk doğduğunda kullanmak zorundasın.

Kısa hayat
Aday Memur
17 Mayıs 2025 09:48
şuan kullanıyorum çocuk doğalı 3 ay oldu

Mazikalbimdeyaradir
Şef
17 Mayıs 2025 12:03

Ne alakası var ben 2 ay sonra kullandim

Officer3452, 4 saat önce
çocuk doğduğunda kullanmak zorundasın.
Toplam 3 mesaj

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