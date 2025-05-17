KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Mayıs 2025 09:24
Açıktan atama

Merhabalar ben 2022 senesinde önlisanstan merkezi atama ile atandım ve asaletim onaylandı ancak tekrardan 2024 önlisans sınavına girip belediyeye açıktan atama ile alınan bir ilana başvurdum ve kazandım diyelim direkt geçiş yapabiliyor muyum?

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