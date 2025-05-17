Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Mayıs 2025 10:48
Ünvan Değişikliği-Tıbbi Sekreterlik
Tıbbi sekreterlikten girenlerin net bir sayısı var mı? Bu konuda bilgisi olan?

Çok Yazılan Konular

AtamaEş Durumu TayiniSağlık Bakanlığı Personel AlımıAtanıp Gitmeme DurumuHizmet Birleştirme ve PuanEş Durumu Tayini YardımSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)İstifa Sonrası AtamaSüt İzni Devam Ederken ASM'ye GeçişSağlık Mazareti Tayini

Sözlük

banka 1 Ceren kız der ki. 2 haksızlığa ses çıkarmamak 4 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 10 supporters 8 evi boyatmak 4 Nasıl olacak bu işler 1 t ve r harfleri 3 rafet el roman 3 melkisedek 2

Son Haberler

Görme engelli öğretmen Anadolu'yu sesle gezdiriyorTartıştığı taksi şoförünün ölümüne neden olan doktor tutuklandıBakan Işıkhan Açıkladı: Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında!Gaziantep'te halı fabrikasında patlama: 7 işçi yaralandıHemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü