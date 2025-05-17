%84 Kronik Hastalığı Olan Kamu İşçisi Olarak Tayin Talebim Sürekli Reddediliyor

Merhaba arkadaşlar,

Orman İşletme Müdürlüğü?nde Büro İşçisi olarak görev yapmaktayım %84 Engelli raporum mevcut Hemofili B (Faktör 9 eksikliği) ve ülseratif kolit gibi iki ciddi kronik hastalığım var. Bu hastalıklar, hayat boyu düzenli uzman doktor kontrolü ve tedavi gerektiriyor.Ancak görev yaptığım Tokat/Almus ilçesinde ne Hemotoji ne de gastroenterolog bulunmakta. İl merkezine ulaşım da hem fiziksel hem maddi olarak oldukça zor. Bu yüzden tedavilerim ve kontrollerim sürekli aksıyor. Özellikle acil durumlarda müdahale edilememesi, beni hayati risklerle karşı karşıya bırakıyor.Bu gerekçelerle Farklı Tarihlerde 3 ayrı dilekçeyle tayin talebinde bulundum, ancak her defasında aynı standart cevapla karşılaştım:?Adı geçen personelin görev yaptığı birimde hizmetine ihtiyaç duyulduğu, yerine işçi verilemeyeceği için talep işleme alınamamıştır.?

Sağlık durumum görmezden gelinerek sadece personel ihtiyacı gerekçe gösterildi.Son çare olarak Kamu Denetçiliği Kurumu?na Ancak endişem şu: Bu tavsiye kararına rağmen tayinim yapılmazsa ne olacak? İdare hâlâ ?yerine personel bulunamaz? gerekçesiyle süreci uzatırsa, hangi yasal yolları izlemeliyim? Bu durum hem sağlık hakkı hem de anayasal haklarım açısından açık bir ihlal değil mi?Ben kimsenin işini aksatmak değil, yalnızca sağlıklı yaşamak ve tedavi olmak istiyorum.Benzer durum yaşayan ya da hukuki süreçten geçen arkadaşlar varsa, deneyim ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim.Teşekkür ederim.