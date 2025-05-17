Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Mayıs 2025 11:36
Oyak nema

Oyak Genel Kurulu toplandı. 2024 yılı nema oranı belirleniyor


TosTosTuran
Aday Memur
17 Mayıs 2025 12:18

Saat 18:00 da açıklanacak.

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