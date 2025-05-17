Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 13:51
Mental sağlığımızı kaybediyoruz
Severek yaptığım heyecanla yola çıktığım polislik mesleğini bu sene bırakma kararı aldım.. 7.seneme gireceğim. Epey zorlu etaplardan geçip, çetin maddi ve manevi savaşlar verdim, meslektaşlarımdan birden çok intiharlara, haksızlıklara şahit oldum, her gün düzelecek umuduyla bekledim, ama yok düzelmiyor düzelecek gibi de değil. Artık 200 bin maaş bile verseler bu iş yapılmaz diyorum, çünkü nihayetinde anladım ki önce mental sağlık, o gittimi herşey gidiyor.. Balık baştan kokar derler ya hani, ilk mesleğe başladığım ay Polsanın zorunlu olarak maaşımdan meblağ kesmesinden belliydi aslında. ilk orada anlamıştım Hukuk devleti bir ülkede bu yapılanın etik olmadığını. Kaldı ki bugün biriken parama karşılık verilen toplam temettü'ye bakınca bile herşey ayan beyan ortada. Buna müsade edilen bir düzende Acaba beni daha neler bekliyor demiştim ki, bugüne kadar devamı geldi,gelmeye de devam ediyor.. Tabi bu küçük bir örnekti anlamanız için.. Bildiğiniz gibi daha ne faktörler var bırakmaya sebep, nerden tutsan elinde kalır, her yerde bir belirsizlik hakim tam bir anlam kargaşası.. Böyle bir pozisyon da birbirinize sahip çıkmayı bilin, kibirlenmeyin, menfaatçi olmayın, güçten yana güçlüden yana olmayın, haktan yana olun demek istiyorum ama hepiniz sistemin parçası olmuşsunuz maalesef. Kolay olanı zorlaştırmak bu mesleğin kültürü olmuş. Yinede Allah akıl sağlığı, dirayet ve geçinme gücü versin hepinize

1.SınıfEmmiyetMemuru
Aday Memur
17 Mayıs 2025 14:03
Beğenmeyen arkadaş neyi beğenmemiş, tam olarak kimden yana ? .... içerden olunca kapı kilit tutmazmış değil mi. Aferin öyle devam edin

1.SınıfEmmiyetMemuru
Aday Memur
17 Mayıs 2025 14:29
Polsan çalışanları WhatsApp 'dan haberleşip damlamışlar yine buraya. yazdıklarımı da beğenmemişler. Bunların kimseye faydası olmadığı gibi en büyük zararı bizlere. Ben istifa edeceğim zaten sizde kına yakarsınız

esinguler0684
Şef
17 Mayıs 2025 15:23

Editör herkese saldrıan bu trollü ne zaman engelleyeceksin. Polis olmadığı halde provakatörlük yapan bu zavallılar foruma zarar veriyor


1.SınıfEmmiyetMemuru
Aday Memur
17 Mayıs 2025 15:42
Diğer yorumlarda hızını alamadın birde buraya mı salça oldun. ne tür bi sapıksın sen. ablacım çirkefliği bırak uslu dur. senin derdin şark üzerinden muhalefet yapmak kendini düşünüyorsun sadece. Ben bırakıyorum inşallah sizin gibi bencillerle devam edemeyeceğim allah sanada vicdan versin .
esinguler0684, 2 saat önce

Editör herkese saldrıan bu trollü ne zaman engelleyeceksin. Polis olmadığı halde provakatörlük yapan bu zavallılar foruma zarar veriyor


bomba uzmanı
Aday Memur
17 Mayıs 2025 16:36

''güçten yana güçlüden yana olmayın, haktan yana olun demek istiyorum ama hepiniz sistemin parçası olmuşsunuz maalesef''bu ifade bile yeter. İyi ki isabetli karar vermişsin, bırakıyorsun. Kalan hayatında iyi şanslar.


Avcıkurt
Aday Memur
17 Mayıs 2025 16:38

Zorunlu Polsan haramdir

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