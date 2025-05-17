Mental sağlığımızı kaybediyoruz

Severek yaptığım heyecanla yola çıktığım polislik mesleğini bu sene bırakma kararı aldım.. 7.seneme gireceğim. Epey zorlu etaplardan geçip, çetin maddi ve manevi savaşlar verdim, meslektaşlarımdan birden çok intiharlara, haksızlıklara şahit oldum, her gün düzelecek umuduyla bekledim, ama yok düzelmiyor düzelecek gibi de değil. Artık 200 bin maaş bile verseler bu iş yapılmaz diyorum, çünkü nihayetinde anladım ki önce mental sağlık, o gittimi herşey gidiyor.. Balık baştan kokar derler ya hani, ilk mesleğe başladığım ay Polsanın zorunlu olarak maaşımdan meblağ kesmesinden belliydi aslında. ilk orada anlamıştım Hukuk devleti bir ülkede bu yapılanın etik olmadığını. Kaldı ki bugün biriken parama karşılık verilen toplam temettü'ye bakınca bile herşey ayan beyan ortada. Buna müsade edilen bir düzende Acaba beni daha neler bekliyor demiştim ki, bugüne kadar devamı geldi,gelmeye de devam ediyor.. Tabi bu küçük bir örnekti anlamanız için.. Bildiğiniz gibi daha ne faktörler var bırakmaya sebep, nerden tutsan elinde kalır, her yerde bir belirsizlik hakim tam bir anlam kargaşası.. Böyle bir pozisyon da birbirinize sahip çıkmayı bilin, kibirlenmeyin, menfaatçi olmayın, güçten yana güçlüden yana olmayın, haktan yana olun demek istiyorum ama hepiniz sistemin parçası olmuşsunuz maalesef. Kolay olanı zorlaştırmak bu mesleğin kültürü olmuş. Yinede Allah akıl sağlığı, dirayet ve geçinme gücü versin hepinize

Severek yaptığım heyecanla yola çıktığım polislik mesleğini bu sene bırakma kararı aldım.. 7.seneme gireceğim. Epey zorlu etaplardan geçip, çetin maddi ve manevi savaşlar verdim, meslektaşlarımdan birden çok intiharlara, haksızlıklara şahit oldum, her gün düzelecek umuduyla bekledim, ama yok düzelmiyor düzelecek gibi de değil. Artık 200 bin maaş bile verseler bu iş yapılmaz diyorum, çünkü nihayetinde anladım ki önce mental sağlık, o gittimi herşey gidiyor.. Balık baştan kokar derler ya hani, ilk mesleğe başladığım ay Polsanın zorunlu olarak maaşımdan meblağ kesmesinden belliydi aslında. ilk orada anlamıştım Hukuk devleti bir ülkede bu yapılanın etik olmadığını. Kaldı ki bugün biriken parama karşılık verilen toplam temettü'ye bakınca bile herşey ayan beyan ortada. Buna müsade edilen bir düzende Acaba beni daha neler bekliyor demiştim ki, bugüne kadar devamı geldi,gelmeye de devam ediyor.. Tabi bu küçük bir örnekti anlamanız için.. Bildiğiniz gibi daha ne faktörler var bırakmaya sebep, nerden tutsan elinde kalır, her yerde bir belirsizlik hakim tam bir anlam kargaşası.. Böyle bir pozisyon da birbirinize sahip çıkmayı bilin, kibirlenmeyin, menfaatçi olmayın, güçten yana güçlüden yana olmayın, haktan yana olun demek istiyorum ama hepiniz sistemin parçası olmuşsunuz maalesef. Kolay olanı zorlaştırmak bu mesleğin kültürü olmuş. Yinede Allah akıl sağlığı, dirayet ve geçinme gücü versin hepinize