Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 14:22
Psikiyatri malulen emeklilik

Depresif epizod tanısıyla d dilimi aldım, henüz sağlık daireye yazım yazılmadı, ben emekli olmak istiyorum ne kadar sürer bu süreç ne yapmam lazım var mı psikiyatriden emekli olmuş süreç hakkında bilgi verebilecek meslektaşım


Solotürk0123
Aday Memur
17 Mayıs 2025 16:22
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Kurtkaya66-polis
Şef
17 Mayıs 2025 17:06
2008 onc3si isen polnete yazan maas ve toplu ikra.iyeyi alirsin, 2008 sonras isen emekliliktwn cok fazla bor maas bekleme malases...gecmis olsun hakkinda hayirlisi olsin

Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
17 Mayıs 2025 17:17

personel başkanlığına yazıp SGK nin maluliyet vermesi 3-4 ay sürüyor.gecmis psikiyatri kaydın varsa ihraç olursun.yoksa maluliyet verilir sana seçenek sunuluyor.ya gih yada emeklilik.ama fazla maaş bekleme

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