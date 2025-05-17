Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2025 14:35
ünvan degisikliği hk.
4b sozleşmeli destek personeli unvan degisikligi sinavında hangi kadrolara geciş yapabiliyor? (univ.hastanesi)

Mustafa KoloAYlu
Aday Memur
17 Mayıs 2025 15:32
4b sözleşmeli personel ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına giremez. Sözleşme süresi dolup bulunduğu kadroya ataması yapıldıktan sonra unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına girebilir.

Melo7867
Aday Memur
17 Mayıs 2025 15:34
peki kadro aldiktan sonra hangi unvanlara geciş yapabiliyor okudugu bolum saglik yonetimi lisans
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Sözlük

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