Sözleşmeli ikm yim kavgaya karıştım sonuç ne olur

Sözleşmeli ikm yim. Yakın zamandan kendisini 3 defa kavga etmek istemiyorum diye uyarmama rağmen bir şahıs bana ve abime saldırdı. (Üniformam yoktu sivildim). Saldırmadan önce beni içerdeki bir mahkum ile tehdit etti. Daha sonrasında bize saldır. İlk vuran o . Bizde abimle kendimizi savunduk. Şahsın kız arkadaşı (kurımsal bir markette çalışıyor kavga da market önünde oldu zaten ) ve diğer çalışan 2 kadın personel de bize saldırdı.(şahıs markette çalışmıyor oraya sevgilisini almaya gelmiş) Arbede esnasında ruhsatlı tabancam belimden düştü ve şarjörü başka yere gitti bende tabancayı başkası almasın diye hemen tabancamı yerden aldım o esnafa şahıs küfür ederek erkeksen sık dedi ve yumruk attı bende tabancamı belime soktum ve arbede devam etti. Şahıs davacı burnu kırılmış ve kolu çıkmış 6 ay işgöremez raporu almış ve ifadesinde bize tabanca doğrulttu ve tehdit etti olarak vermiş . Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkar nasıl bir yol izlemeliyim tecrübeli abilerim yardımcı olursa sevinirim. Ve bu dava kaç yıl sürer.( tabancayı adli kontrol için polisler aldı). Kamera kaydı var lakin ben sadece tabancamı yerden almak için elime aldım 3 5 saniye tabanca elimde gözüküyor kamerada