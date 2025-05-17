KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 19:04
Pomem Deneme

Merhaba ben Pomem eğitiminden kendi dilekçem ile ayrıldım tazminat ödeyerek.

Pomem yönetmenliğini okudum yönetmenlik de ?polis eğitim kurumlarından ÇIKARTILMAMIŞ OLMAK? yazıyordu

32.dönem Pomem alımına başvuru yaptım başvurum onaylandı parkur sınavına girdim parkuru geçtim sözlüyü bekliyorum.

Sizin bildiğiniz ya da duyduğunuz bu şekilde tekrardan sınava girip kazanan adaylar mevcut mu acaba

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