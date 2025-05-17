Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Mayıs 2025 19:09
Uluslararası yayınevleri

arkadaslar merhaba, uluslararasi yayinevleri ile ilgili internette bazi listeler var. fakat bu listelerde ismi olmamasina ragmen, "uluslararasi yayinevi" olduguna dair belgesi olan yayinevleri var. mesela özgür yayinlari. bu durumda puanlamamizi nasil yapmamiz gerekir?

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