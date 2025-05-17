Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 20:39
2.şark suresi

Ben 3 yıllık bir şark ilcesindeyim.atama yer değiştirme yönetmeliği 23.maddede 2.sark için 3+2 yapılınca sayılıyor diyor.ama madde 28de ise kesintisiz aynı yerde 3+1 yapılınca 2.sark sayılır diyor.Bilen birisi var mı biz hangisine tabiyiz


bursamania
Aday Memur
17 Mayıs 2025 21:16

Kesintisiz yaparsan 4 yıl bitince 2.sark biter. 23.madde 2.kez sarka giden içim geçerlli

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