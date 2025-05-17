KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Mayıs 2025 21:35
Kariyer Kapısı ve Merkezi Atama Hakkında

Arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden yapılan 4B sözleşmeli alımlar ÖSYM merkezi atamalarını etkilemiyor diye biliyorum ama bir şeye takıldım. Kariyerkapısı üzerinden yayınlanan bazı 4b sözleşmeli alımlarda ÖSYM merkezi atamalarında da belirtilen yıl ibareleri oluyor. Mesela ''YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2025/1) '' diye geçiyor ve bu alımda yerleştirme mülakatsız şekilde puan esasına göre yapılmış ve 2025/1 gibi yıl ibareleri bazı sözleşmeli alımlarda yok. Kısacası bu yıl ibaresinin sözleşmeli alımda bulunması ne anlama geliyor merkezi atama muamelesi görüp puan mı yakıyor misal Temmuzda yapılacak olan 2025/1 alımına etki eder mi ?


omer96x
Aday Memur
17 Mayıs 2025 21:45

Misal KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 2025/2 diye bir ibare mevcut

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