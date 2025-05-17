Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
17 Mayıs 2025 21:40
7433 ile kadroya geçtim, 3 yılım doldu, yıllık tayin onaylanır mı?

Merhaba arkadaşlar,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı?nda görev yapıyorum. 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçtim ve bu yıl itibarıyla kurumda 3. yılımı doldurdum.

Yıllık tayin döneminde başvurumu yaptım.

Benimle benzer durumda olan ya da süreci bilen arkadaşlara sormak istiyorum: 3 yılını dolduranların tayinleri genelde onaylanıyor mu?

Tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.


unal.06
Aday Memur
17 Mayıs 2025 23:54

+1 yıl tayin yasağınız var hocam. Muhtemelen red gelir

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