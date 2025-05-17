Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2025 22:03
Şark şüresi

Merhabalar 20 Aralık 2022 tarihinde eş durumundan süresi 4 yıl olan bir şarka basladim dönüş tarihim 2027 olup 20 Aralık'ta mi ilişik keserim yoksa bir sonraki yıla mi tabi olurum sizce


Mazikalbimdeyaradir
Şef
17 Mayıs 2025 22:09

Tahditlisin anladığım kadarıyla,suren dolunca kesersin yazı beklemzsin

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