Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Mayıs 2025 22:33
Aynı Bakanlığa Farklı Ünvanla Atanma Durumu?

İk sağlık müdürlüğünde tıbbi sekreterim 2 yıl sonra farklı bir unvanla sağlık yönetimi bölümünden atanabilir miyim? Amacım memleketime dönmek onun için soruyorum

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