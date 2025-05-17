Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2025 23:25
Yeni atama sonrası bedelli askerlik

2024kpss ile yapılacak olan atamada atanmam durumunda 2025 Eylül de göreve başlayacağımız söyleniyor

Benim 2025 Kasım da bedelli olarak askerliğe sevkim var.

Yeni göreve başlayıp böyle bir durum yaşayan var mıdır yoksa bilgisi olan varsa paylaşırsa çok iyi olur iyi günler.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
17 Mayıs 2025 23:37

okulda göreve başladıktan sonra ücretsiz izine çıkıp askerlik görevinizi yapabilirsiniz, ama akademi konusunda ne olacağını bilmiyorum

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