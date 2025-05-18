Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2025 01:34
Mehil muhdeti+dilekçe

15 gün mehil muhdetindeyim görece ql15 gün sorna baslicam göreve başlamadan görevlendirme dilekçesi verebilir miyim bilgisi olan varmı?

Çok Yazılan Konular

Okullarda kermes adı altında bağışa zorlanmasıOkullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?2025-2026 Takvim 2. Ara Tatil Tarihinin SaçmalığıÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025-26 Eğitim Öğretim yılı 2. ara tatil tarihi ile ilgili karar doğru mu?Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen özel ders verebilir mi?Kurban bayramı tatili uzar mı?Memurluktan öğretmenliğe geçişMebbis yer değiştirme ekranı mezun olunan lisans kısmı.İl içi atamadan sonra eş durumu yapılabilir mi?

Sözlük

köpek 2 evi boyatmak 4 levent kırca 1 kapıyı vurup çıkmak 1 payda sıfır olduğunda 4 modern doğu masalları 4 Bir insanı nasıl tanırsın? 3 kendi kendine konuşurken yakalanmak 3 kullanılmak 1 Birleşik arap emirlikleri 1

Son Haberler

2013 Yılında 5510 Kapsamında Memur Olan Eyt Kapsamına Nasıl Girer?Sardes Antik Kenti artık geceleri de ziyaret edilebilecekKahramanmaraş'ta Korkutan DepremYıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiasıAnkara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü