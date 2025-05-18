Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 09:25
İlişik kesme

Genel atama doneminde Atama çıktıktan kaç gün içerisinde ilişik kesilir.İlisik kestikten kaç gün içerisinde başlama yapılır. Ayrıca bu dönemde atamasi esinden dolayi sarka cikan ücretsiz izinde olan p.m ti nasıl bjr süreç bekler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBürolarda polis olmamalı, sivil memur olmalı1 Mayıs ödüllendirmesiMazeret ataması 20252025 atama ana başlıkİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİcralık polislerMental sağlığımızı kaybediyoruzVakıfbank sky'dan kredi çekebilen var mı?Vicdanı olan herkese sesleniyorum

Sözlük

Sevilmediği yerde kalmak 4 Bir insanı nasıl tanırsın? 3 Derya.0676 8 modern doğu masalları 4 t ve r harfleri 3 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 5 kullanılmak 1 Birleşik arap emirlikleri 1 cam balkon 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 3

Son Haberler

Samsun'da apartmanda yangınCem Küçük'e tepki: Balkan Harbi'nde iktidarda İttihatçılar yoktuCevdet Yılmaz'dan Doğalgaz AçıklamasıAmbulansa Yol Vermeyen Düğün Konvoyuna 49 Bin TL CezaSosyal Medyada Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü