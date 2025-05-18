Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 10:54
Editör

Mental sağlığımızı kaybediyoruz konusunu açan kişinin psikolojik sorunları olduğu açıkken ve orada hakaretler edilirken neden buna seyirci kalıyorsunuz


Mazikalbimdeyaradir
Şef
18 Mayıs 2025 12:03

Editör bey birde her başlığın altına alakası olmamasına rağmen insanları tahrik etmek icin sürekli 2.sark yıl sonu kalkacak yazan BRSE nikli trolude formdan uzaklaştırın lütfen.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMental sağlığımızı kaybediyoruzBürolarda polis olmamalı, sivil memur olmalı1 Mayıs ödüllendirmesiMazeret ataması 20252025 atama ana başlıkİcralık polislerİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakVakıfbank sky'dan kredi çekebilen var mı?Vicdanı olan herkese sesleniyorum

Sözlük

orospu 1 Bizi bozan havalar 1 Okuduğunu Anlamak 2 Boğuntuya getirmek 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 3 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 3 kullanılmak 1 45 dakika doktor beklemek 1 Sevilmediği yerde kalmak 4 Nasıl olacak bu işler 1

Son Haberler

İDDK: Kadroya geçirilen sözleşmeli personel ilave bir dereceden yararlanmazDışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatarlarına Destek MesajıKurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret GerçekleştirecekPKK'nın Fesih Kararı Sonrası DEM Heyeti İmralı Yolunda

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü