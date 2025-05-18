Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2025 11:02
Norm kadro fazlası öğretmenler 540 saatlik özel eğitim öğretmenliği kursu

Geçtiğimiz haftalarda Malatya il milli eğitim müdürlüğü tarafından bir yazı yayınlandı ama aynı yazı başka illerde gömderilmedi tekrar 540 saatlik özel eğitim kursu açılır mı arkadaşlar duyum alama var mı


sanatogretmeni
Memur
18 Mayıs 2025 11:49

Norm fazlası olan öğretmenler için iyi bir şey ve umarım tüm illerde olur.


KARATEPE84
Aday Memur
18 Mayıs 2025 13:32

Bu saçmalık derhal iptal edilmeli


Drm123
Aday Memur
18 Mayıs 2025 13:35

Özel eğitim öğretmenliği kursla yapılabilen bir şey mi?

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