Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2025 11:47
Öğretim görevlisi yaş sınırı ve diğer konular..
Öğretim görevlisi olmada herhangi bir yaş sınırı var mı? Hani bu dışarıdan saatlik ücret karşılığı ders verenleri kast ediyorum.. Ben emekliyim.. Emekli maaşı kesilmeden ders verebilir miyim? Bir de sadece yüksek lisans yeterli oluyor mu? Teşekkürler..

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