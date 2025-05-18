KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2025 13:25
2024 Bilişim Teknolojileri 95 kontenjan için başvuran 166 kişiyi arıyoruz

Bilişim teknolojileri 95 kontenjan için 166 başvuru oldu

Telegram grubumuz var başvuru yapanlar sizide bekliyoruz mülakat ve 166 kişi içinde sıralamanızı görmek istiyorsanız linki paylaşıyorum

https://t.me/+wOVeeThY_wlkNDU8

Çok Yazılan Konular

Sözlük

mum çiçeği 1 hindistan 1 sosyal deney 1 t ve r harfleri 3 Hayata olumlu tarafindan bakmak 2 Okuduğunu Anlamak 2 kullanılmak 1 Ceren kız der ki. 25 Canları sağolsun 3 Birleşik arap emirlikleri 1

Son Haberler

İDDK: Kadroya geçirilen sözleşmeli personel ilave bir dereceden yararlanmazDışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatarlarına Destek MesajıKurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret GerçekleştirecekPKK'nın Fesih Kararı Sonrası DEM Heyeti İmralı Yolunda

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü