Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2025 14:01
Norm güncellemeleri bu sene erken mi yapılacak?

Norm güncellemeleri genellikle Kasım ayında yapılırdı. Fakat atama takviminde Agustos ayinda norm fazlasi ogretmenlerin atamasinin yapilacagi yaziyor. O zaman bu sene norm güncellemesi erken mi yapılacak?

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