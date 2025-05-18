Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 14:15
Polisin iletişimi whatsapp üzerinden yapması

Polise görevi veya herhangibir tebliğ whatsaap üzerinden yapılabilmesi için yasal bir dayanak var mı? Ayrıca whatsapı yüklemek şart mı veya grupta kalmak şart mı


police-izmir-
Memur
18 Mayıs 2025 15:39
Hergün mesai saatleri içinde gidip tebellüğ yapabilirsen WhatsApp kullanmana gerek yok.

mykıll
Memur
18 Mayıs 2025 15:49
teknolojik gelişme olarak güzel evrakları oradan görüyorsun onun dışında kendi lehine birşey arıyorsan bizde whatsabi olmayan dayılar vardı onları arayıp soyluyorlardi illa WhatsAppin olacak diye birşey yok tabi ama bilgilendirmeleri oradan yapıyorlar görev dışında farklı bilgilendirmeleri bilgisayarada uzaksan alamayabilirsin
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