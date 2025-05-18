Polisin iletişimi whatsapp üzerinden yapması

teknolojik gelişme olarak güzel evrakları oradan görüyorsun onun dışında kendi lehine birşey arıyorsan bizde whatsabi olmayan dayılar vardı onları arayıp soyluyorlardi illa WhatsAppin olacak diye birşey yok tabi ama bilgilendirmeleri oradan yapıyorlar görev dışında farklı bilgilendirmeleri bilgisayarada uzaksan alamayabilirsin

teknolojik gelişme olarak güzel evrakları oradan görüyorsun onun dışında kendi lehine birşey arıyorsan bizde whatsabi olmayan dayılar vardı onları arayıp soyluyorlardi illa WhatsAppin olacak diye birşey yok tabi ama bilgilendirmeleri oradan yapıyorlar görev dışında farklı bilgilendirmeleri bilgisayarada uzaksan alamayabilirsin