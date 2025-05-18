Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 14:58
Sağlık mazereti nedeniyle atama

Babam yüksekten düştü, beyin kanaması dahil vücudun farkli yerlerinde çoklu kırık mevcut. Ege ünv hastanesinde ancak beyin cerrahı memleketine götürün psikolojik olarak iyi olması gerekiyor dedi ve Muğla'dan İzmir'e götürüyorum belirli olmayan zamanlarda (yani herhangi bir gün götürebilirim kendisine bağlı oluyor) tek çocuğum şimdi tayin için ne yapabilirim kendi memleketime tayin için?


Alpyy
Aday Memur
18 Mayıs 2025 15:19
Beyinci dediki tamamen iyileşmesi 3 yıl. kendi yürüyüp bir şeyler yapabilmesi 9 ay. Arada bir yani her başı ağrıdığında dr a götürmem gerekiyor o da ne zaman belli olmuyor. İzin + rapor kullandım ama yetmeyecek. Eşimden ve çocuğundan da uzakta kalıyorum. Kızım daha 1 aylık. Bu sağlık durumundan atama istesem verirler mi bilmiyorum. Prosedürden hiç anlamıyorum
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