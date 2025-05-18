Sağlık mazereti nedeniyle atama

Beyinci dediki tamamen iyileşmesi 3 yıl. kendi yürüyüp bir şeyler yapabilmesi 9 ay. Arada bir yani her başı ağrıdığında dr a götürmem gerekiyor o da ne zaman belli olmuyor. İzin + rapor kullandım ama yetmeyecek. Eşimden ve çocuğundan da uzakta kalıyorum. Kızım daha 1 aylık. Bu sağlık durumundan atama istesem verirler mi bilmiyorum. Prosedürden hiç anlamıyorum

Beyinci dediki tamamen iyileşmesi 3 yıl. kendi yürüyüp bir şeyler yapabilmesi 9 ay. Arada bir yani her başı ağrıdığında dr a götürmem gerekiyor o da ne zaman belli olmuyor. İzin + rapor kullandım ama yetmeyecek. Eşimden ve çocuğundan da uzakta kalıyorum. Kızım daha 1 aylık. Bu sağlık durumundan atama istesem verirler mi bilmiyorum. Prosedürden hiç anlamıyorum