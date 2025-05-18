Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Mayıs 2025 15:05
Manisa şehir hastanesi bilgi
İller arası tayin için Manisa şehir hastanesini düşünüyorum orda çalışan arkadaşlardan çalışma şartları nasıl ve tavsiye edermisiniz bilgi alabilir miyim

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