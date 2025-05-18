KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


18 Mayıs 2025 17:15
Akbank 2025 Şube Yönetici Adayı

Akbank şube yönetici adayı programından dönüş alan var mı ? Genel yetenek sınavından sonra tarafıma video mülakat gönderilmiş ama süreç tam olarak nasıl işliyor kaç aşamalı bir bilgisi olan var mı ? Akbank kariyer de pek bir bilgi yok. Video mülakata katılanlar da ingilizce soru olup olmadığı konusunda bilgi verebilir mi ?

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