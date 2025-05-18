Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Mayıs 2025 17:23
ASM'ye Geçiş

3+1 4Bli hemşireyim, 1 yıldır çalışıyorum ve asmye geçmek istiyorum. geçenlerde duyurulan 3+1?liler de pdc uygun ise geçebilir ibaresi ile asmye geçiş yapan var mı varsa süreç nasıl işledi merak ediyorum

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