Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mayıs 2025 18:41
Memura giyim vergisi geliyor
GİB ve defterdarlıklar, çek ya da kartla giyim yardımı ödenen memurların listesini çalıştıkları kurumlardan istedi. Bu memurlara geriye dönük 5 yıllık vergi çıkarılması bekleniyor.

C.dem
Aday Memur
18 Mayıs 2025 19:21
bilginin kaynağin neresi

saglıkcıbey
Aday Memur
18 Mayıs 2025 19:41
Kaynak: Sinan Engin'in gür saçları
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