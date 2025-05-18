Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


18 Mayıs 2025 19:40
Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de

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Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM?de

Devlet Memurları Kanunu?nda önemli değişiklikler içeren yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi?ne sunuldu. Teklif, kamu kurumlarında ?yardımcı hizmetler sınıfı? kapsamında görev yapan yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiriyor. Lise ve üstü eğitim seviyesine sahip bu çalışanların, bir defaya mahsus olmak üzere memur kadrosuna geçirilmesi öngörülüyor.

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