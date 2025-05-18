Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Mayıs 2025 19:54
2025 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama
15 Ağustos 2024 tarihinde istifa sonrası yeniden atama kurası gerçekleşmiş olup 2025 yılında bu kurayı beklemekteyiz. sizce bu kura 15 Ağustos'ta yayınlanır mı neler düşünüyorsunuz?

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