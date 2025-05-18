Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 19:58
25 Mayıs Polis Atama(Tayin) Sonuçları
İç İşleri Bakanı butona basacağını telefona mesaj geleceğini söylendi 25 Mayıs tarihinin olması stresi azaltır Belirsizlik kadar kötü bir şey yoktur

Klcknn
Aday Memur
18 Mayıs 2025 20:04

Hayırlısı olsun 25 olmazsa öbür hafta olur beklemeye alıştık

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBürolarda polis yerine sivil memur olmalı1 Mayıs ödüllendirmesi2025 atama ana başlıkMazeret ataması 2025İcralık polislerİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakVakıfbank sky'dan kredi çekebilen var mı?Vicdanı olan herkese sesleniyorumYeni atama yönetmeliği hakkında

Sözlük

orospu 1 Yalnızlık Sözleri 5 t ve r harfleri 1 crops35 3 Boğuntuya getirmek 1 Okuduğunu Anlamak 2 2025 yazı sizce nasıl geçecek 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 Teknolojinin hayatımızdan çaldığı en değerli şey 5 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

Feci kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı!Galatasaray Şampiyonluğa Bir Adım Kala!Icardi takımını yalnız bırakmadıDiyarbakır'da hayatını kaybeden emniyet müdürü memleketine uğurlandıAK Parti'nin masasındaki son anket nasıl?

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü