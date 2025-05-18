Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Mayıs 2025 19:58
2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama
15 Ağustos 2024 tarihinde istifa sonrası yeniden atama kurası gerçekleşmiş olup 2025 yılında bu kurayı beklemekteyiz. sizce bu kura 15 Ağustos'ta yayınlanır mı neler düşünüyorsunuz?

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