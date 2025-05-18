Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
18 Mayıs 2025 20:10
Adalet Bakanlığında neden mesai verilmiyor?

Çok fazla mesai var ama mesai ücreti yok. Herkeste bu saçmalığı kabullenmiş


yusuf132
Memur
18 Mayıs 2025 20:36

maaştan kesinti yapmadıklarına dua ey orası adalet bakanlığı

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