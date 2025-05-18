Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 21:45
Tek çocuk vasi kararı

Evin tek çocuğuyum anneme vasi olarak atandığım zaman sağlik raporu ve mahkeme vasi kararı ile annemin ikametgahının bulunduğu ile atanabilir miyim? (Şuan şarktayım daha hizmet sürem dolmadı)

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