Pomem Bedelli Askerlik !

Arkdaşlar merhaba ben geçen Ekimde askerliğimi bedelli olarak tamamladım ama sürekli pomem için de başvuruda bulundum sözlü mülakatta bedelli yapmamdan dolayı sıkıntı çıkarabilirler mi ?

Arkdaşlar merhaba ben geçen Ekimde askerliğimi bedelli olarak tamamladım ama sürekli pomem için de başvuruda bulundum sözlü mülakatta bedelli yapmamdan dolayı sıkıntı çıkarabilirler mi ?