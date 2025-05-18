KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2025 22:42
Pomem ve bedelli askerlik

Arkdaşlar merhaba ben geçen Ekimde askerliğimi bedelli olarak tamamladım ama sürekli pomem için de başvuruda bulundum sözlü mülakatta bedelli yapmamdan dolayı sıkıntı çıkarabilirler mi ?

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Pomem'den daha önce istifa edip tekrar Pomem başvuru yapmak

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