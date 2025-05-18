Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2025 23:09
Makam mı para mı

Şube müdürü daha cazip yoksa öğretmen olup ekdersle daha fazla mi para almak şube müdürlüğünden sonra en fazla nereye Yükselebilinir

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