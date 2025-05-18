Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2025 23:24
Jandarma meslekten çıkarma

Jandarma personeli olarak gorev yaparken kardesım hayvan ticareti ile ugrasmakta onun adına hayvan aldık 3 sahıstan senetler benım adıma ılk ticaretlerınde hepsını odedı daha sonra 3 sahıs dan aldıklarını odeyemedi borçlar uzerime kaldı kendısine veya başkalarına çıkar sağlamak sebebıyke meslekten çıkarıldım van 5.idare de davam var bırfr sahıslar sıkayetcı olunca bırde adlı sorusturma gecırıyırum sızce gorevi kotuye kullanma dıye savcılık iddianame hazırlar mı dönme sansım nedır

Çok Yazılan Konular

Yan Ödeme KararnamesiMayıs 2025 OYAK Genel Kurulu - Nema BeklentisiKKK 2025 tayinOyak nemaDzkk genel atama

Sözlük

ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 3 Öğretmenlerin yaz tatili 11 Sevilmediği yerde kalmak 2 yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 6 fırından ekmek almak 4 Yorgunluktan sızıp kalmak 2 supporters harikalar diyarında 5 Bugün olanlar 2 birilerinin mutsuzluğundan zevk almak 3 2025 yazı sizce nasıl geçecek 2

Son Haberler

İDDK lehe düzenlemeyi dikkate aldı, iki dönem başarısız olan öğrencinin atılmasını hukuka aykırı buldu19 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıKurban, Allah'a yakınlaşmak, muhtaçla paylaşmaktır.Doktorların bile ismini yeni duyduğu hastalık: 4 yaşındaki Umut'ın 10 parmağı açıldıKorunan alanları ilk 4 ayda yaklaşık 13 milyon kişi ziyaret etti

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü