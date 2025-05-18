KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2025 23:36
ASEM Önlisans Geçen Sene Kaçla Kapattı?

Arkadaşlar Asem de vki ve parkurdan tam puan alacağım büyük ihtimalle kpss önlisans 75.15 büyük ihtimalle minimum 81.06 olacak (ya da kalacağız :) ) geçen seneye göre kontenjanda biraz arttı bu puana gelebilir mi, geçen sene kaçla kapattı acaba?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

alarmdan önce uyanmak 1 2025 yazı sizce nasıl geçecek 2 bayram tatili 1 bir şarkı adıyla gününüzü anlatın 4 günaydınım narçiçeğim 5 anneler günü 1 Sevilmediği yerde kalmak 2 Öğretmenlerin yaz tatili 11 Parol 2 Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar 4

Son Haberler

İDDK lehe düzenlemeyi dikkate aldı, iki dönem başarısız olan öğrencinin atılmasını hukuka aykırı buldu19 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıKurban, Allah'a yakınlaşmak, muhtaçla paylaşmaktır.Doktorların bile ismini yeni duyduğu hastalık: 4 yaşındaki Umut'ın 10 parmağı açıldıKorunan alanları ilk 4 ayda yaklaşık 13 milyon kişi ziyaret etti

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü