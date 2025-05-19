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Editörler : supporters.alex 10


19 Mayıs 2025 00:12
Süper Lig Tahmin Yarışması 37. Hafta

Maç Başlangıcı: 24 Mayıs 2025 Saat: 16:00

Eyüp-Antalya

Gaziantep-Kasımpaşa

Kayseri-Bodrum

Konya-Alanya

Trabzon-Samsun

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Göztepe-Galatasaray

Başakşehir-Adana demir

Beşiktaş-Rize

Hatay-Fenerbahçe

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Nottiingham Forest-Chelsea

Athletic Bilbao-Barcelona

Real Betis-Valencia

Rayo Vallecano-Mallorca

Maç Skoru: Göztepe-Galatasaray

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Sözlük

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