Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 01:24
İstanbul ilçe tercihi
İstanbul'da adres gösterdikten sonra yakın ilçeye veriyolar mı? bu konuda tecrübesi olan biri yardımcı olursa sevinirim, teşekkürler

casssiolincoln
19 Mayıs 2025 01:32
ben olsam 1.Beşiktaş 2.Kadıköy 3.Beyoğlu 4.Şişli 5.Pendik 6.Karagümrük 7.Kasımpaşa 8.Eyüp 9.Beylikdüzü 10.Avcılar

casssiolincoln
19 Mayıs 2025 01:34
11.Aksaray

casssiolincoln
19 Mayıs 2025 01:36
sorunun cevabı EVET

officeroz
Aday Memur
19 Mayıs 2025 01:38
adres gösterip personel şubeye mi bildirmek gerekiyor
casssiolincoln, 1 saat önce
sorunun cevabı EVET

casssiolincoln
19 Mayıs 2025 01:46
tayininiz çıktığı gibi dilekçeyi İstanbul personele yazın gönderin yüzde 99.9 verirler

officeroz
Aday Memur
19 Mayıs 2025 01:47
çok teşekkürler
casssiolincoln, 1 saat önce
tayininiz çıktığı gibi dilekçeyi İstanbul personele yazın gönderin yüzde 99.9 verirler

casssiolincoln
19 Mayıs 2025 01:47
Adres gösterin tabiki yoksa olmaz zaten ekonomik sebeplerle emniyet daha yardımcı olacaktır
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